Tchad : à Bébédjia, 12 lauréats au Bac 2024 du Complexe scolaire Espoir primés

Les gagnants du prix d’excellence sont les candidats au baccalauréat ayant obtenu une bonne mention à la session 2024.



En effet, le Complexe scolaire Espoir de Bébédjia a mis ce prix en nature et en argent, allant de deux rames de feuilles, à la somme de 100.000 FCFA. Sur les 55 candidats de toutes séries confondues, 49 sont déclarés admis, dont 2 mentions bien, 10 mentions assez-bien, et 27 avec la mention passable.



Ce Complexe scolaire Espoir de Bébédjia est toujours excellent dans les œuvres sociales, et le fondateur dudit établissement a promis aux futurs lauréats que les prix 2025 seront des bourses d'études supérieures.



Par ailleurs, la prise en charge des filles sera renforcée, alors que l'école de foot va être rénovée, pour l'adapter aux normes exigées. Amargue Junior, censeur de l'établissement a fait le point sur l'année scolaire passée, et oriente les lauréats dans le bon choix des filières dans les études supérieures.



Très réconforté et reconnaissant, l'heureux gagnant Abdelkader Souleymane Mahamat, de la série A4 avec mention bien, a fait revivre les moments passés avec ses camarades, tout en reconnaissant leur redevabilité en les enseignant.



Ces grands prix au Complexe scolaire Espoir, les conditions sont bien prédéfinies par la direction générale et les directions techniques. Au cours de la remise des prix, la joie était à son comble, entre parents et lauréats.