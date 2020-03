Tchad : à Bébédjia, la ministre Chamsal Houda lance la semaine de la femme de la Nya

La ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Chamsal Houda Abakar Kadadé, a lancé dimanche matin à Bébédjia, la première édition de la semaine de la femme de la Nya.



L'importante délégation ministérielle a reçu un grand accueil dans la localité, marqué par la joie des populations.



Le lancement de l'évènement a eu lieu au sein de la plateforme multifonctionnelle de l'Union des femmes de la Nya, en présence du préfet du département de la Nya, Hissein Adoum Ali Alfidel et d'une immense foule d'habitants.



Il a été mis sur pied à l'initiative des différents groupements féminins et associations féminines de la localité.