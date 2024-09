Tchad : à Bébédjia, un restaurant communal relancé grâce à une initiative féminine

C'est une initiative de l'association "Femmes en Détresse de Bébédjia", financée par la Fondation ENGATCHADOS.



Cette installation comprend un magasin, une cuisine, et une salle à manger bien équipée. Lors de l'inauguration des travaux, la présidente de l'association, Motebeye Ngarnodji Alice, a d'abord rappelé les objectifs de l'association, qui se concentrent sur l'éducation en entrepreneuriat, la création d'un centre d'alphabétisation, l'élevage de petits ruminants, et l'ouverture d'un forage d'eau.



Pour conclure, la présidente a demandé à la population de Bébédjia de soutenir l'association dans la préservation des acquis.



Dans son discours de circonstance, le maire de la ville de Bébédjia, Korgoto Djekila Topodje, a exhorté les femmes de l'association à bien gérer ce restaurant à des fins utiles. Il s'est réjoui de cette initiative, tout en demandant à tous de soutenir cette activité dans la ville afin de lutter contre la pauvreté.



Les femmes de cette association sont encouragées par leurs maris et des personnes de bonne volonté pour la création de cette association à but non lucratif.