Tchad : à Faya, le nouveau recteur de l'académie du Nord s'imprègne des réalités du terrain

Le recteur académique du Nord, Pr. Likius Andossa a rendu vendredi une visite aux institutions éducatives de Faya, afin de s'imprégner des conditions de travail du corps enseignant.



Trois jours après son installation officielle, le recteur académique, Pr. Likius Andossa entame une série de visite aux sein des différents services du système éducatif.



L’objectif est d'établir un plan d'action qui permettra de galvaniser le personnel dans sa tâche. Pr. Likius Andossa, recteur académique du Nord, faisant cap sur le lycée de martyrs, a échangé avec le personnel ressource de cet établissement.



Lors de ces échanges, les difficultés auxquelles se heurte le personnel des services éducatifs ont été énumérées. Pour se rassurer d'avantage, le recteur académique du Nord a visité en premier lieu la bibliothèque ainsi que les salles de classes pour voir les conditions d'études des élèves.



Après la visite du lycée de martyrs, s'en est suivi de la visite à l'Inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique, et la Maison de jeunes et de culture de Faya.



Au cours de ces rencontres, les difficultés énumérées sont les mêmes, la vétusté des bâtiments et le manque de personnel.