Tchad : à Goz Beida, des jeunes reçoivent des financements pour leurs projets

Une cérémonie de remise officielle de chèques à des jeunes bénéficiaires de financement du ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, a eu lieu lundi à Goz Beida, dans la province de Sila.



L'évènement s'est déroulé en présence du gouverneur de la province, de responsables administratifs et d'une équipe du département ministériel conduite par Ngarwom Christophe, conseiller juridique du ministère.



Le délégué provincial à l'emploi et à la jeunesse de Sila, Djebegoto Celestin, a expliqué que les bénéficiaires peuvent réaliser leur projet tout en respectant les consignes et le remboursement de l'argent.



Pour le gouverneur de la province de Sila, Abderaman Ali Mahamat, la jeunesse occupe une place de choix dans la dynamique globale du développement du pays. "Ces fonds viennent à point nommé pour permettre à nos jeunes de se rendre utiles à eux-mêmes et à la société", a-t-il dit.



Deux bénéficiaires ont reçu leur chèque des mains du gouverneur. La cérémonie a pris fin avec une photo de famille.