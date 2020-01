Tchad : à Goz Beida, une vingtaine de personnes s'initient à l'informatique

Une cérémonie de fin de formation en informatique a eu lieu lundi après-midi au lycée communal de Goz Beida. La formation organisée par l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe du Tchad de la province de Sila, en collaboration avec le Centre de jeunes et de la culture de Goz Beida, s'est déroulée du 15 au 30 décembre 2019.



Au total, 19 personnes dont six femmes ont pris part à la formation en informatique axée sur la maitrise des différents logiciels de Windows. Ils ont chacun reçu un parchemin de fin de formation.



Le président de l'association, Abdallah Mahadi Charif, s'est félicité du déroulement de la formation et a invité d'autres personnes à s'y inscrire pour le prochain tour car c'est une opportunité.



Le maire de la ville de Goz Beida, Mahamat Boukhari, a remercié tous les membres de l'association. Il leur a demandé de redoubler d'efforts pour aider la jeunesse de la province de Sila.



Il a invité les lauréats à se lancer dans différentes activités afin de se prendre en charge.



La cérémonie a pris fin avec une photo de famille.