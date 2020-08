Tchad : à Guéréda, un nouveau greffier installé au parquet d'instance du TGI

Le procureur de la République a signifié que le récipiendaire est appelé à bien exercer la fonction selon la déontologie de la greffe et dans la bonne conduite.



Le Président du Tribunal Djeringa Mbaioremem a invité le récipiendaire à prêter serment en ces termes : "Je jure et promet de bien et loyalement remplir mes fonctions, et observer en toutes circonstances les devoirs qu'elles m'imposent."



Prenant acte de la lecture du greffier et des réquisitions du Procureur de la République près le TGI de Guéréda, le président du TGI a renvoyé le récipiendaire dans ses fonctions.



La cérémonie a vu la présence de quelques personnes dont des assesseurs.