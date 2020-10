Tchad : à Guitté, les forces de sécurité et la population veulent établir un lien de confiance

Un atelier de renforcement de capacités des forces de sécurité et des populations dans le cadre de la coopération civilo-militaire pour l'établissement de la confiance dans la localité de Guitté, au Hadjer Lamis, s'est ouvert mercredi à Dandi.



L'atelier vise à identifier les sources de méfiances entre la population civile et les forces de défense et de sécurité, renforcer la confiance et la cohabitation pacifique entre les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives, renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et mettre en place des comités de stabilisation mixtes de prévention et de transformation de méfiance en dialogue permanent.