Tchad : à Kélo, des prêches radios pour sensibiliser pendant le Ramadan

Le Conseil provincial de des Affaires Islamiques de la Tandjilé Ouest en collaboration avec la Radio Bargadjé "La Voix de l'Unité" de Kélo ont initié une émission religieuse pendant la période de Ramadan. Le but de cette émission est de faire des rappels aux fidèles musulmans sur le sens du Coran et la tradition musulmane.



L'émission est également l'occasion de revenir sur les mesures prises contre le Covid-19, notamment la fermeture des lieux de culte, et l'interdiction des rassemblements.



Le prédicateur désigné pour assurer ce programme Ramadan à la radio depuis le début de ce mois Saint est le Cheikh Mickail Hassane Mahamat, par ailleurs directeur de prédication de l'Union des Imams.



L'ouverture de ce programme a vu la présence du directeur de la radio Bargadjé, Malloum Abakar Mahamat, du Cheikh Mickail Hassane Mahamat, du Vice-President du Conseil des Affaires Islamiques du département de la Tandjilé Ouest, Oumar Mahamat et du secrétaire général dudit Conseil, Oumar Malloum Ali.



À travers ce programme, les auditrices et auditeurs sont invités à suivre les prêches sur les ondes radio, à partir de 9h jusqu'à 10h.