Tchad : à Kélo, les élèves sensibilisés sur la cohabitation harmonieuse

La commune de Kelo en collaboration avec l’Association "Effort de Jeune", a mis un terme, ce samedi 12 décembre 2019 à la campagne de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la promotion de la non-violence en milieu scolaire.



Cette campagne de sensibilisation a pour objectif de mobiliser et d’amener les élèves à prendre conscience des méfaits de la violence en milieu scolaire en vue de les combattre.



Le conseiller à la jeunesse et à l'animation de la commune de Kélo, Madjiringar Mbaitolbé a déploré que chaque année les établissements scolaires de Kélo soient les théâtres de violences, accompagnées d’actes de vandalisme qui entrainent souvent la suspension momentanée des cours, perturbant ainsi le calendrier scolaire.



Selon lui, pour éviter cela, la commune de Kélo décide d’aller en amont pour mobiliser des forces nécessaires afin de permettre aux élèves de travailler dans des conditions idéales. Partout où l’équipe de sensibilisation passe, elle encourage les élèves à développer en leur sein, l’esprit de fraternité, de tolérance, de nationalisme, de cohabitation pacifique et à éviter toute forme de clivage.



Le conseiller Madjiringar Mbaitolbé ajoute que le pays compte sur eux demain pour diriger, c’est pourquoi il leur recommande de se montrer dès à présent capable d’assumer cette responsabilité en posant des actes responsables et en développant des attitudes tolérantes.



Les initiateurs de cette campagne projettent de mettre en place dans un avenir proche une équipe des leaders qui sera chargée de vulgariser la notion de la culture de la paix dans les établissements scolaires de la commune de Kélo.