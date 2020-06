Tchad : à Kélo, un jeune se suicide après la mort de trois de ses proches

Il s’est suicidé par pendaison dans sa chambre au carré Tcheblé. C'était aux environs de 2 heures du matin de la journée du mardi 09 juin 2020 que Pirkolossou a été retrouvé mort par pendaison dans sa chambre. Son corps pendu a été découvert par son cadet.



Selon le témoignage du chef de carré Albert, le jeune a perdu sa femme et son rejeton il y'a quelques mois et très récemment, il vient de perdre son grand frère ce lundi 08 juin 2020. La victime était surveillée momentanément par son cadet, selon les faits rapportés. Mais elle a profité de l’absence de son petit frère, ensommeillé, pour se procurer une corde qui lui a servi pour se pendre plus tard dans sa chambre.



Les témoignages du chef de carré et des proches du suicidé font mention qu’il a développé de troubles psychiques après le décès de sa femme et de celui de son grand frère. Il a commencé par monologuer et tenir des langages inconscients, rapportent ses proches.



Jusqu’au soir de mardi 09 Juin 2020, le corps du suicidé n’avait pas encore été inhumé. Les cas de suicide sont de plus en plus récurrents à Kélo, chef-lieu du département de la Tandjilé-Ouest.