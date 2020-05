Tchad : à Kindji, plus de 2000 masques distribués à la population

Les opérations de sensibilisation et de distribution de masques s'intensifient dans les provinces. Une opération de distribution de plus de 2000 masques à la population a eu lieu mardi dans la commune de Kindji, localité située à 120 km à l’Est de Dourbali, dans la province de Hadjer Lamis.



Cette initiative de l'association citoyenne FIRIHNA vise à renforcer l'application des mesures barrières contre la Covid-19, a souligné le président de l'association, Izadine Ahmat Tidjani.



Le chef de canton Abdelhadi Moustapha Abdoma, entouré des autorités militaires, a exprimé "sa profonde gratitude" à l’endroit de l’association FIRIHNA.



Il a rappelé les gestes barrières à sa population tout en se félicitant des œuvres accomplies par l'association.



Le chef de canton et la population de la commune ont appelé le gouvernement à aider l'association qui n'en est pas à son premier geste envers cette commune.