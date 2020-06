Tchad : à Koutéré, la tracasserie du laisser passer, six fois plus cher pour les étudiants

En principe, les étudiants doivent chacun s'acquitter de la somme de 1000 Fcfa pour obtenir leur laisser passer. Toutefois, les fiches de laisser passer qui leurs sont destinées sont épuisées, expliquent les agents de sécurité à la frontière. Ainsi, c'est désormais les fiches de laisser passer pour fonctionnaires et autres usagers qui sont utilisées. Celles-ci sont délivrées à 6000 Fcfa.



"On a eu tellement de difficultés. Notre problème c'est le laisser passer. Avant nous payons le laisser passer au niveau de la frontière à 1000 Fcfa. Quand on est arrivés, on nous a dit à 6000 Fcfa", a expliqué hier à Alwihda Info un étudiant en provenance de Sarh qui est arrivé mercredi vers 23 heures à Koutéré, avec un groupe de 70 personnes.