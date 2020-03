Tchad : à Koutéré, le gouverneur du Logone Oriental dénonce des pressions de "hauts cadres"

Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, a laissé entendre samedi que des hauts cadres et généraux l'appellent chaque jour pour intercéder en faveur de leurs proches ou enfants, afin de faciliter leur entrée sur le territoire sans confinement préalable.



Il a visité samedi le poste frontière de Koutéré où plusieurs centaines de ressortissants tchadiens affluent ces derniers jours pour regagner leur pays, suite à la pandémie du coronavirus.



"C'est une situation qui est venue soudainement. Il faudrait que nous gérions avec beaucoup de responsabilité, avec le calme. Il ne faut pas que les tchadiens paniquent", a-t-il dit.



"Nous avons plus de mille appels par jour. Les hauts cadres de ce pays, les généraux appellent pour dire qu'il faut faciliter celui-ci ou celui-là, ça ne passe pas ici. Grands, petits, riches, pauvres, ils sont tous dans le même panier. Je demande la patience", a ajouté le gouverneur Moussa Haroun Tirgo.



A la frontière de Koutéré, une équipe sanitaire est déployée. En plus du lavage des mains obligatoire, les ressortissants qui regagnent le Tchad sont soumis à un test sanitaire préalable (prise de température) et procèdent à un enregistrement. Ils doivent ensuite se confiner pendant 14 jours, conformément au délai d'incubation, avant de pouvoir regagner leurs familles.



Le premier lieu retenu pour le confinement est l'école du centre de Koutéré.



Plusieurs centaines de tchadiens sont actuellement confinés pour 14 jours à l'école du centre de Koutéré, près de la frontière avec le Cameroun. Ils ont reçu dimanche d'une première assistance du HCR, en vivres et matériels.



Face à cette situation "inattendue", les autorités sanitaires ont inscrit au rang de leurs priorités la prise en charge adéquate des ressortissants tchadiens retournés du Cameroun, selon le rapport sur la situation épidémiologique COVID-19 au Tchad.