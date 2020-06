Tchad : à Laï, le projet d’autonomisation des femmes et dividende démographique se précise

Une mission du ministère de l'Économie et de la Planification du développement est à laï. Elle a eu une séance de travail ce 22 juin 2020 dans la salle des réunions du Gouvernorat.



Aussitôt arrivée, la mission est allée présenter sa civilité au Gouverneur de la Tandjilé Ndimabeal Boyalngar Gaucher, avant de regagner la salle pour la séance de travail.



Selon le chef de mission Ibrahim Abakar, l'objectif de cette mission est d'informer les autorités locales du projet phase 2 pour l'autonomisation des femmes et dividende démographique.



Il a expliqué que ce projet vise globalement à accélérer la transition démographique (par la réduction du taux de fécondité et de la mortalité infantile) et à déclencher la dividende démographique.



Ibrahim Abakar a évoqué des avantages économiques et la réduction des inégalités entre les sexes dans la région du Sahel.



Ce projet couvre 12 provinces dont la Tandjilé.