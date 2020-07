Tchad : à Laï, les techniques d'observation citoyenne de la gouvernance au centre d'une formation

Un atelier de formation sur les techniques d'observation citoyenne de la gouvernance démocratique s'est ouvert mercredi à Laï. La formation est organisée par le Comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation (CSAPR) au profit des éducateurs communautaires de la Tandjilé.



Cet atelier de formation a pour objectif de contribuer à la promotion de la gouvernance démocratique au Tchad par la sensibilisation de proximité. Et aussi de doter les éducatrices et éducateurs de la province des techniques d'observation de la gouvernance.



Pour le coordonnateur du CSAPR, Abdraman Ali Gossemian, ces assises sont organisées pour permettre non seulement aux participants de mener une meilleure sensibilisation mais aussi d'assurer efficacement l'exercice de la démocratie à la base, de mieux connaître les techniques de collecte d'information, et aussi de connaître le cycle électoral ainsi que le cadre légal des élections au Tchad.



Ouvrant les travaux, le secrétaire général du département de la Tandjilé Est, Abdelaziz Tchanlang Tokama, représentant le gouverneur de la province, a indiqué que cette formation vient à point nommé sachant que les échéances électorales sont programmées pour 2021 et 2022.



Le secrétaire général du département a demandé aux participants de donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'en tirer le maximum des connaissances. La démocratie et l'élection, les droits de l'Homme et les modes de scrutin au Tchad, les rôles et missions des éducateurs communautaires, et les techniques d'animation des réunions sont entre autres des thèmes qui seront développés au cours de ces jours de formation.