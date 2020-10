Tchad : à Laï, passation de service à la direction du CEG n°1

Une cérémonie de passation entre les directeurs sortant et entrant du CEG n° 1 de Laï s'est déroulée ce samedi dans le chef-lieu de la Tandjilé.



Après deux ans à la tête du collège, Negor Badi cède son fauteuil à Ndoubadé Beri Médard, nommé par arrêté ministériel n° 335 du 19 octobre 2020.



Le directeur sortant Negor Badi a tout d'abord présenté le collège avant de relever les défis qui sont entre autres : la mauvaise gestion du fond d'inscription, le manque des matériels didactiques et la mésentente entre l'administration du collège et le bureau de l'APE.



Dans son discours d'installation, Djita Djoilengar, représentant l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique de la Tandjilé Est, a exhorté le corps enseignant à prêter main forte au directeur entrant pour la bonne éducation des enfants.



Par la même occasion il invite le nouveau directeur à être un chef exemplaire et à l'écoute de tout le monde.



Le directeur entrant Ndoubadé Beri Médard remercie les plus hautes autorités du pays pour avoir porté le choix sur sa modeste personne, en le nommant à la tête du CEG n° 1 de Laï. Ndoubadé Beri Médard demande le concours de ses collaborateurs afin d'accomplir la mission qui lui a été confié.