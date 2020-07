Tchad : à Mangalmé, la délégation de l'éducation inspecte la reprise effective des cours

Le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Guéra, Mahamat Ibet Becla, s'est rendu vendredi à Mangalmé afin de s'enquérir de l'effectivité de la reprise des cours dans le département d'une part, et remettre des kits de prévention contre la covid-19 d'autre part.



Dans son mot de bienvenue, l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique de Saraf Mangalmé a tout d'abord retracé les objectifs et le bilan de sa zone de circonscription éducative.



L'inspection de l'éducation est implantée à Mangalmé, chef-lieu du département de Mangalmé. Elle est limité au nord par le département de Batha, au sud par le département de Aboudeia, à l'est par le département de Djourouf Al Ahmar et à l'ouest par le département du Guéra.



Elle couvre une superficie de 11.550 km avec 263 villages où vivent 156.306 âmes. La carte scolaire enregistrée est de 85 écoles primaires, deux CEG, un lycée, quatre IPEP, un secteur d'alpha avec quatre sous-secteurs et un CBNF et le CDFCEP.



L'inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique de Saraf compte cette année 13.776 élèves dont 5.760 filles à l'élémentaire, 275 élèves dont 44 filles au moyen et 59 élèves dont 20 filles au secondaire. Les élèves sont encadrés par 238 enseignants toutes catégories confondues.



Prenant la parole, le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique, Mahamat Ibet Becla, a rappelé à tous les élèves et aux enseignants de respecter les mesures barrières pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Il a exhorté les autres à rester serein afin de combattre la Covid-19.



La cérémonie a pris fin avec la remise officielle d'un don composé de 75 kits de lavage de main, 64 cartons de savon et 625 masques remis aux responsables des différents établissements scolaires de la localité.