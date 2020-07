Tchad : à Massakory, des lots de masques offerts aux mosquées de la ville

Un lot de 500 masques de protection a été remis ce vendredi par la compagnie artistique Al-Saghafa de Massakory aux deux mosquées de la ville.



Il s'agit de la mosquée du quartier Wandallah et Seitchiri. Le don vise à permettre aux fidèles de prier dans le respect des mesures de COVID-19.



D'après le président de la compagnie artistique Al-Saghafa, Hassan Abdramane, la distribution des masques de protection aux fidèles musulmans est la contribution de la compagnie pour soutenir le gouvernement dans la lutte contre la COVID-19 au Tchad.



Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, la compagnie artistique Al-Saghafa a eu à réaliser un film de 45 minutes sur la lutte contre la COVID-19 et un film long métrage de 78 minutes sur le mariage précoce en faveur de la population de Massakory.



L'imam de la mosquée du quartier Wandallah, Marabout Mahamat Ali, et celui de la mosquée de Seitchiri, Mal Andja, se sont relayés pour remercier la compagnie artistique Al-Saghafa pour ce geste. Ils ont exhorté les autres à emboiter le pas.



Le don de masque a préalablement été remis à la compagnie artistique par la coordination du comité de gestion de crise de la province de Hadjer Lamis.