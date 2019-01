Tchad : à Massakory, la gestion de l'abattoir confiée à un comité provisoire

A Massakory dans le Hadjer-Lamis, la mauvaise gestion de l'abattoir a entrainé une réaction des autorités provinciales. Le gouverneur de la province de Massakory, Ali Haroun a retiré la gestion de l'abattoir de l'ancienne équipe pour l'attribuer à un comité provisoire de gestion constitué de la mairie, des délégations de l'élevage, de la santé, des bouchers et des organisations de producteurs.



Il a invité la délégation provinciale de l'élevage à la vérification et à la saisie partielle des biens impropres. Le travail collégial de ce comité permettra d'assurer la gestion et l'entretien de l'abattoir afin de fournir une viande de qualité à la population.