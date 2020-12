Tchad : à Massakory, le sport comme vecteur de sensibilisation contre la violence

Pour lui, la jeunesse est l'arène du développement socioéconomique économique dans notre pays. Il a exhorté les parents et l'assistance de veiller à l'éducation des jeunes dans la laïcité et l'accessibilité de cette jeunesse.



À cette occasion, un tournoi inter-établissement a eu lieu avec un match de football qui a opposé les élèves du lycée Moderne et ceux du lycée arabe de Massakory. Après 90 minutes de jeu, le match qui s'est soldé sur le score de 4-2 en faveur des élèves du lycée Moderne.



​Pour faire comprendre le message aux élèves, une équipe de la troupe théâtrale a présenté à la mi-temps un sketch sur la santé de la reproduction et la violence basée sur le genre.



Ces activités sportives et culturelles sont appuyées matériellement et financièrement par le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA).