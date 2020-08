Tchad : à Massakory, les jeunes incités à la lecture pour construire leur avenir

Le collectif des associations des jeunes du département de Dagana a remis ce lundi 251 livres, toutes œuvres confondues et des journaux, à la délégation de la culture de Massakory, dans la province de Hadjer Lamis.



Le directeur de la Maison de la culture, Djibrine Nemir Naïm, a remercié le collectif des associations pour ce geste. Il a appelé les autres à emboîter le pas.



Selon le président du collectif des associations de jeunes du département de Dagana, Mahamat Ahmat Youssouf, l'objectif de ce don est de contribuer au développement de la localité et de promouvoir la lecture.



Il a indiqué que la lecture de nos jours est oubliée par les jeunes, raison pour laquelle son association veux mettre la disposition des jeunes ces livres pour la promotion de la lecture et de la culture.



Mahamat Ahmat Youssouf a appelé les jeunes à se mettre à la lecture pour construire l'avenir des cadres de demain.



Réceptionnant ces livres, la déléguée de la culture, de la jeunesse et des sports de Hadjer, Lamis Doudou Taopili, a salué l'acte du collectif. Elle a exhorté les jeunes à venir s'inscrire à la Maison de la culture. Pour elle, la lecture est la source d'intelligence.



Lamis Doudou Taopili a appelé les responsables en charge de la gestion de la Maison de la culture à en faire bon usage.