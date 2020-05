Tchad : à Mongo, 11 membres de la sous-CENI communale prêtent serment

11 membres de la sous-CENI communale de Mongo ont prêté serment lundi matin au Palais de justice de la ville, chef-lieu de la province du Guéra.



L'audience solennelle de prestation de serment a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbainodoum Ngartelbaye, ainsi que des autorités civiles et militaires.



Ouvrant la séance, le greffier en chef a situé tout d'abord les objectifs de cette audience qui entre dans le cadre de la nomination des membres de la sous-CENI communale.



D'après Nicolas Pahimi, procureur de la République, les 11 membres de la sous-CENI de Mongo ont été désignés dans le cadre du dialogue politique, conformément à l'article 7 de la Loi n° 030 du 30 novembre 2018 portant création de la CENI.



Ces 11 membres dont une femme sont issus des huit partis politiques à savoir le MPS, le CNDS, le PPSA, LAS, l'UNDR, le PPRDT, le RDST et le NSRDJ.



Cette audience solennelle, selon le procureur, n'est pas une simple formalité mais elle revêt une importance capitale fondée sur une exigence légale.



Le procureur de la République a précisé la mission de la CENI aux récipiendaires : La mission consiste à superviser et à contrôler le déroulement du scrutin, et proclamer le résultat provisoire des élections ainsi que les autres opérations liées aux échéances électorales.



Pour lui, le serment constitue un acte sacré qui, au-delà de son caractère solennel, les interpellera chaque fois qu'ils poseront un acte dans l'exercice de leurs fonctions.



Après la prestation de serment, les récipiendaires ont été officiellement installés dans l'exercice de leurs fonctions.