Tchad : à Mongo, des jeunes engagés pour le bien-être des citoyens

Ce jeudi 3 octobre 2024, l'équipe de la coordination de la Génération Consciente du Guéra, dirigée par son chef, Abdramane Ali, a entrepris un acte de civilité, et une prise de contact avec les autorités compétentes de la province.



L'équipe s'est d'abord rendue chez le gouverneur de la province du Guéra, le général contrôleur de la police Mahamat Togou Tchohimi. Après la présentation de l'équipe, le gouverneur a assuré à l'équipe sa disponibilité et les a exhortés à faire de leur mieux pour partager les idées de l'association dans les autres départements, afin d'atteindre les objectifs fixés.



Après leur visite au gouvernorat, la coordination a poursuivi son chemin chez le maire de la ville de Mongo, pour les mêmes démarches et l'a informé de l'activité prévue pour le samedi 5 octobre à l'hôpital provincial de Mongo.



De son côté, le maire Abdelmalik Abdramane Bechir a salué l'engagement des jeunes initiateurs de cette plateforme Génération Consciente du Guéra, et a confirmé sa présence pour l'événement de samedi prochain.