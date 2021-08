Tchad : à Mongo, l’AJEG restitue les travaux d’une réflexion sur la décentralisation

« Participation citoyenne, gage d'une bonne décentralisation », tel est le thème restitué par l’Association des jeunes du Guera (AJEG), lors d'une rencontre au CLAC de Mongo. La restitution a vu la présence d'une centaine de représentants des associations de la société civile, de développement, des membres du comité départemental d'action (CDA).



A l'entame des travaux, quelques constats ont été cités par le président de l'Association Pour la Valorisation du patrimoine et Développement (AVPD), Mahamat Nassour Abdallah : la non recherche de l’information et du contrôle de l'action publique ; l'insuffisance de la communication qui ne permet point d'être informé des actions au bon moment dont on déduit la faible implication dans la prise des décisions ; l’ignorance du citoyen à percevoir le développement comme une affaire du maire, des conseillers, ce qui limite son engagement dans la vie de sa commune ; le manque de transparence dans la gestion des affaires publiques.



Abdraman Ali de l'AJEG a signalé quelques raisons à cela : faible connaissance du rôle de citoyen, pesanteurs socioculturels, manque de confiance en soi, ce qui ne favorise point la prise de décision et les échanges lors des débats. Pour sa part, le président de l'AJEG départemental, Mahamat Sanoussi Nawar propose quelques solutions : la participation de tous les citoyens dans les instances de prises de décisions, à l’instar des associations communautaires, communales et départementales. Et chaque citoyen doit donner son avis, afin de développer les valeurs citoyennes telles que la solidarité, la tolérance, le civisme, la paix, le patriotisme...

Enfin, il faut signaler que quelques témoignages de représentants du Projet d'Appui à la Société Civile (PASOC) ont été faits, et ont édifié l'assistance sur les faits sociétaux.