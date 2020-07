Tchad : à Mongo, le centre d’exploitation provinciale en eau rétrocédé à la STE

La Société Tchadienne des Eaux (STE) a organisé jeudi 23 juillet 2020, à Mongo, dans la province du Guéra, une cérémonie de rétrocession de la gestion du centre d’exploitation provinciale en eau par la commune du Mongo au profit de la STE.



Ce 18ème centre d’exploitation en eau qui dispose d’une capacité de 100 mètres cubes, permettra d'assurer la production régulière en eau de 73.000 habitants de Mongo.



La cérémonie de transfert de gestion de ce centre d’exploitation permet de renforcer et de sécuriser la production et l’alimentation en eau, à travers la dotation d’un groupe électrogène neuf de 66 KVA qui est déjà installé et opérationnel.



Depuis février 2020, les populations du Mongo ont senti une amélioration dans l’approvisionnement en eau dans les réseaux existants. Elles ont également bénéficié de la gratuité de l’eau pour une période de 6 mois, décidée par le président Idriss Deby puis matérialisée par la STE.



La STE s’est dit prête à assumer ses responsabilités et à remplir efficacement la mission de fourniture d’eau potable à ses populations dans les zones concédées dont Mongo constitue le 18ème centre d’exploitation en eau.



Le maire de la ville de Mongo, Hassan Souleymane Adam, a exprimé son souhait le plus ardent à la STE d’étendre le réseau de distribution existant pour couvrir l’ensemble de la ville. Il a salué l’équipe locale de la STE pour son dévouement et sa franche collaboration, permettant de mettre en marche le château d'eau malgré sa vétusté.



Selon la directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno, "en prenant aujourd’hui la gestion et l’exploitation du système d’approvisionnement en eau potable de la ville de Mongo, j’engage mon institution à mettre tout son savoir-faire pour assurer une déserte en quantité et en qualité aussi régulière que possible."



Elle a affirmé que la prise en main des infrastructures et des travaux ont été engagés sur le terrain afin de rendre opérationnel le réseau et permettre à la population de se raccorder pour avoir l’eau courante à domicile.