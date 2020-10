Tchad : à Mongo, le député Moussa Kadam sensibilise sur le recensement électoral

Une réunion de sensibilisation a eu lieu samedi dans la salle de la commune urbaine de Mongo, en présence des responsables administratifs, civils et des commerçants.



C'est le député Moussa Kadam, 1er vice-président de l'Assemblée nationale, qui a présidé la rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur le fichier électoral, le port de masque pour éviter la propagation du Covid-19 et la réhabilitation des anciens bâtiments administratifs. S'en est suivi ensuite une réunion au marché de la ville.



Selon le député Moussa Kadam, le recensement électoral est un acte citoyen donc chacun est tenu de se faire recenser pour pouvoir voter lors des échéances électorales.



Le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, explique que la lutte contre la Covid-19 est l'affaire de tous et chaque électeur est tenu de respecter les mesures barrières.



Pour faire face aux difficultés rencontrées dans le processus de révision du fichier électoral, le député Moussa Kadam a remis trois générateurs électriques aux équipes en charge du recensement afin de mener à bien leur mission sur le terrain.