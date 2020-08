Tchad : à Mongo, le gouverneur inspecte l’hôpital provincial

Le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, a fait une visite lundi à l’hôpital provincial de Mongo. Il était accompagné par le maire de la ville de Mongo, des autorités militaires et civiles.



Le gouverneur a été accueilli par le délégué sanitaire du Guéra, du directeur de l’hôpital ainsi que plusieurs médecins, Infirmiers et stagiaires mobilisés pour la circonstance. L'objectif de la visite est d'inspecter les différents services mais aussi de voir comment l'hôpital fonctionne.



À l’entrée de la porte de l'hôpital, le gouverneur a été soumis au test de prélèvement de température par l’équipe de la Croix-Rouge. Ceci dans le cadre de lutte contre la propagation de Covid-19.



Le gouverneur a été conduit au bureau du directeur de l'hôpital pour une brève présentation de la structure sanitaire provinciale, en échangeant sur les différents services qui composent l’hôpital mais surtout les difficultés auxquelles l'hôpital fait face.



Après cette franche discussion, Dago Yacoub a procédé à l'inspection de différents services en commençant par le laboratoire. Dans ce service, tout marche bien, selon le technicien supérieur du laboratoire. Il a précisé qu'ils n'ont aucun souci et que les médecins sont protégés.



À la médecine tout comme à la pédiatrie, un manque de salles pour les patients a été relevé par les chefs de ces services. Ils ont profité de l’occasion pour demander au gouverneur de voler à leur secours.



Après ce constat, le gouverneur a poursuivi sa visite en inspectant le service de la radiographie et de l'échographie. Le service de la radiographie est à l'arrêt faute de moyens. Le gouverneur a conclu sa visite au pavillons des urgences

.

Dans chaque service, des points négatifs et positifs ont été relevés par le corps soignant.



Abdel Salam, directeur général de l'hôpital de Mongo, a salué d'abord la visite du gouverneur qui, selon lui vient à point nommé, au moment où l'hôpital fait face à plusieurs problèmes. Il a ensuite déclaré que l'hôpital a besoin d'une réfection de tous les bâtiments, car les bâtiments actuels sont coloniaux.



"À travers votre visite, nous vous demandons de faire quelque chose pour nous excellence, car l'hôpital de Mongo ne répond pas aux normes", a laissé entendre le directeur.



Prenant la parole à son tour, Dago Yacoub, gouverneur de la province du Guéra, a d'abord rendu un hommage mérité au corps soignant pour les sacrifices malgré les manquements de l'hôpital. Il a indiqué avoir pris bonne note de tous les manquements.



La visite a pris fin avec la mise en terre de quelques plants.