Tchad : à Mongo, un iftar comme moment de partage et de fraternité

Le mardi 25 mars 2025, un iftar géant a été organisé au gouvernorat de Mongo, à l'initiative du délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam. Cet événement a mobilisé une assemblée diversifiée et significative, symbolisant l'unité et la cohésion sociale.



La cérémonie a accueilli un large panel de participants, notamment des autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des leaders religieux, traditionnels et coutumiers. Cette rencontre illustre parfaitement la richesse du vivre-ensemble et la volonté de créer des liens entre les différentes composantes de la société.



Au-delà du simple repas de rupture du jeûne, cet iftar représente un moment profond de communion et de brassage. Il incarne des valeurs essentielles de paix, de respect mutuel et de solidarité, transcendant les appartenances socioprofessionnelles.



Chaque convive, par sa présence, contribuait à renforcer le tissu social et à promouvoir l'harmonie collective. Un moment fort de la soirée a été l'intervention du représentant du Haut Conseil Islamique du Guéra.



Prenant la parole, il a chaleureusement félicité et encouragé le général Abdoulaye Ibrahim Siam, pour son initiative d'organiser cet iftar en l'honneur des musulmans de la province. Il a également formulé des vœux de longue vie et de succès dans l'accomplissement de sa mission provinciale.



L'événement témoigne de la capacité des communautés à se rassembler autour des moments culturels et religieux forts, célébrant ainsi les traditions qui unissent plutôt que celles qui divisent.