Tchad : à Moundou, début d'épreuves du baccalauréat pour plus de 4500 candidats

Le délégué Ndolébreu Nadion a demandé aux lauréats d'être sereins et de compter beaucoup plus leurs propres ressources intellectuels et non attendre des bouts de papiers inutiles qui leurs seraient parachutés par les volets de la fenêtre.



Ouvrant la première enveloppe, le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye, a conseillé aux candidats d'être calmes, humbles et assidus. "Je voudrai vous dire qu'il faut lire deux à trois fois les sujets pour bien comprendre avant de traiter. Ne paniquez pas et ne trichez pas".



Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye a souhaité bonne chance aux candidats au baccalauréat de cette année. Il s'est réjouit de l'organisation qui respecte les mesures barrières édictées par le gouvernement.