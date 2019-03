Tchad : à Moundou, des femmes expriment leur soutien aux autorités

Les femmes du Réseau des Associations pour la Paix et la Cohabitation Pacifique dans le province du Logone occidental (RAPCP), ont organisé, mercredi 6 mars 2019, au quartier 15 ans de Moundou, une marche de soutien au président Deby en prélude aux festivités de la SENAFET.



Les manifestantes ont dénoncé lors de cette marche "des incursions barbares perpétrées par les ennemis de la paix et de la démocratie au Tchad mais, mis hors d’état de nuire par les vaillantes forces de défense et de sécurité avec l’appui conséquent et logistique de l’armée française, sous la clairvoyance du président de la République".



Les femmes du RAPCP recommandent entre autres d’agir toujours avec vigilance et conformément à la Constitution, pour contrecarrer les actions terroristes et barbares. Elles appellent à combattre avec la dernière énergie la secte Boko Haram ; l’armée nationale à redoubler toujours d’efforts, de force de frappe et de stratégies de guerre pour prendre toujours le dessus, évitant ainsi un bain de sang au Tchad ; et d’apporter toujours son soutien logistique et militaire quand il le faut, pour enrayer définitivement la nébuleuse secte Boko Haram et leurs complices qui sont les tchadiens en mal de pouvoir et de renom.