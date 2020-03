Tchad : à Moundou, le défi de la participation citoyenne à la gouvernance locale

L'atelier permettra également de créer une dynamique de collaboration entre le réseau communautaire et le bureau d'aide juridique, informer et sensibiliser les participants sur le droit des femmes et des jeunes à la participation dans les instances de gouvernance locale et enfin faciliter le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les participants sur la participation dans les instances de gouvernance locale.



Des activités de sensibilisation sont prévus dans les quatre.arrondissements municipaux de la ville de Moundou à l'issue de cette formation.