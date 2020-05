Tchad : à N'Djamena, des nouveaux dispositifs d'hygiène dans des marchés

N'DJAMENA - La ministre du Commerce, de l'Industrie, et de la promotion du Secteur privé, Achta Djibrine Sy s'est rendue mardi au marché de poisson de Dembé et Chagoua où des nouveaux dispositifs et règles d'hygiène se mettent progressivement en place.



Désormais, les détritus ne vont plus joncher le sol grâce à un système de collecte des déchets. Des bacs de récupération sont installés au-dessous des étals de vente de produits alimentaires notamment ceux de poissons, tandis qu'un tiroir permet d'y drainer les détritus. Ce qui va faciliter la tâche des collecteurs de déchets. Quant à elles, les vendeuses portent des gants et des blouses.



"C'est cela que nous voudrions faire dans tous nos marchés"



"Nous sommes en train de chercher à avoir des tablettes qui vont éviter aux femmes vendeuses de poisson de laisser couler les eaux usées ou de laisser les excréments joncher le sol et dégager le soir des odeurs. (...) Elles ont vraiment respecté leur engagement", a indiqué Achta Djibrine Sy.



Selon la ministre, il y a une meilleure organisation : "Les motos sont bien arrangées. Les femmes sont bien habillées, elles sont propres. Toutes en tenue et gants, comme à l'hôpital. C'est cela que nous voudrions faire dans tous nos marchés, que tous ceux et celles qui traitent des produits alimentaires puissent être habillés, inspirer confiance."



La présidente de l'Union des femmes commerçantes du Tchad, Hadje Mariam Daoud Adam, s'est félicité de ces mesures qui renforcent la lutte contre le Covid-19.