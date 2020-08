Tchad : à N'Djamena, des vivres distribués à des ménages éprouvés par les inondations

Amouna Ali Sougui a lancé un appel aux personnes de bonne volonté afin d'intervenir auprès des vulnérables, justifiant la présence de la presse par le souci de sensibilisation et non d'ostentation. "Ils ont besoin d'aide dans les moments difficiles de la saison pluvieuse. Les gens souffrent trop".



Le vice-président de l'ONG Tout Sain Tout Vert, Baradine Mokhtar Bahar, a souligné que le programme de distribution dans ce secteur de la capitale tient compte des dégâts causés par la saison pluvieuse, et va s'étendre à d'autres lieux. "À travers notre geste, nous voulons leur dire qu'ils ne sont pas oubliés malgré leur situation."



L’association Zilloul-Arch a pour but d’enseigner aux femmes musulmans le Saint Coran et la Sunna du prophète, de contribuer à la culture et à la civilisation islamique dans la vie quotidienne, de renforcer les liens de fraternité et d’amitié entres les musulmans, de participer aux manifestations culturelles et religieuses, de promouvoir la cohabitation pacifique entre les tchadiens sans distinction aucune, et de soutenir les veuves, les orphelins et les personnes de troisième âge.