Tchad : à N'Djamena, la STE renforce son réseau de distribution

La directrice générale de la Société tchadienne des eaux (STE), Koubra Hissein Itno, a visité mercredi le chantier d’installation de nouveaux conduits à Goudje pour sécuriser le site de production d’eau et mieux desservir la ville de N'Djamena.



La STE se dit fière d’assurer la sécurisation des sites à hauteur de 80%, avec pour but de maintenir une production en eau 24h24. « Nous avons entamé des réformes. Il était question de sécuriser nos sites de production c’est-à-dire qu'il faut maintenir une production en eau 24h/24, tout en évitant des coupures dans nos stations. Même s'il s’agit d’une chose qui est très difficile à mettre en œuvre faute des moyens conséquents pour sa matérialisation », a indiqué la directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno.



Selon elle, en dehors de ça, il fallait que la première phase soit atteinte avant de revenir sur le réseau pour le renforcer en changeant les conduits qui étaient très petits en diamètre, et cibler les zones qui rencontrent le problème de manque d’eau.



« C'est ce qui se fait actuellement avec ce travail qui se réalise maintenant à Goudje. Notre réseau est un ancien réseau qui a été sous dimensionné pour un nombre infime de la population. Avec le temps, le réseau de production est devenu saturé. il faut que les gens comprennent cela, le service de la STE fournit l’eau 24h/24, il n y a pas de coupure sur notre réseau mais malgré cela les gens rencontrent des problèmes d'eau », explique la directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno.



Par ailleurs, elle relève que les difficultés rencontrées par certains consommateurs, notamment la nuit, ne sont pas liées à une coupure dans le réseau de production en eau de la STE. « Le problème se situé au niveau des conduits qui sont de petites dimensions. C’est la raison pour laquelle un plan de renforcement de ce réseau a été conçu. Il est maintenant déjà mis en œuvre », dit-elle.



La STE a élaboré un plan de réseau afin de régler graduellement le problème de production d'ici la fin de l’année.



Une surconsommation de l'eau depuis la gratuité



La société dit avoir constaté une consommation abusive en eau depuis l'annonce par le chef de l'État de la gratuité pendant six mois. Selon Koubra Hissein Itno, les gens qui consommaient 10 à 20m³ auparavant, en consomment 100m³ actuellement. Elle appelle la population à une gestion rationnelle de l’eau.