Tchad : à N'Djamena, le 9e arrondissement célèbre l'élévation à la dignité de Maréchal

Selon elle, "cette élévation n'est pas fortuite mais justifiée et motivée par des efforts et sacrifices consentis dans le cadre de la défense de l'intégrité territoriale, le maintien de la paix et de la sécurité, la stabilité, l'unité nationale et la lutte contre le terrorisme tant sur le plan national que sous-régional."



"La récente opération de Boma contre la secte Boko Haram en est la preuve la plus tangible", a ajouté la maire de la commune. Elle a estimée que les promesses électorales ont été "concrétisées avec des réformes profondes des institutions."



Selon le député Mahamat Ibni Bichara, le président a "donné le meilleur de lui-même" au service de la nation. Il a exprimé sa gratitude.