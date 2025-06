Tchad : à N’Djamena, le chef de l’Etat constate l’ampleur des dégâts des fortes pluies

Au lendemain des premières pluies qui ont frappé N’Djamena, provoquant des #inondations localisées, le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a effectué ce mardi 03 juin 2025, une visite inopinée dans les arrondissements les plus vulnérables.



De Klémat à la rue de 50 m, en passant par le canal de Chari-Mongo et le bassin de rétention d'eau de Habéna, le président de la République, au volant de sa voiture, sans prévenir et sans cortège habituel, a tenu à constater par lui-même, les conditions dans lesquelles vivent les populations, à peine 24 heures après les premières averses.