Tchad : à N'Djamena, le maire remet du matériel pour renforcer l'assainissement

Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, a remis jeudi à la Place de la nation, des produits d'hygiène et du matériel sanitaire à la Direction de l'assainissement et de la santé publique.



Il s'agit entre autres de cartons d'eau du javel, des bottes, des tenues et combinaisons, et du matériel pour le service de pompes funèbres.



Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, a indiqué que ce matériel permettra aux agents d'assainissement et de la santé publique de mieux préserver l'environnement et renforcer la lutte contre le Covid-19.



Le matériel est évalué à 15,6 millions de Francs CFA. Il a été mobilisé par les cadres de la commune.