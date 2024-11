Tchad : à N'Djamena, le voile et le turban deviennent des instruments de camouflage de l'infidélité

Un phénomène qui consiste à renforcer la dépravation des mœurs sévit de plus en dans les quartiers de N’Djamena. C'est celui qui met en exergue des hommes et femmes de différentes confessions religieuses, qui se font enturbanner ou voiler, pour aller assouvir leurs besoins, soit dans des auberges, soit dans des hôtels de la place.



En effet, cette pratique malsaine s'opère dans la plupart des cas dans l'anonymat, car les principaux concernés se servent du voile et du turban pour pouvoir passer inaperçu, afin d'éviter d'être repéré.



Les cas les plus malheureux sont ceux des couples qui, dans la clandestinité, entretiennent des relations extra-conjugales, et qui ne sont pas sans conséquences sur leurs vies et leurs couples. Cette situation tant décriée expose les concernés à des règlements de compte qui se soldent parfois par des assassinats, des coups et blessures, la rupture de la relation conjugale.



Et comme si cela ne suffisait pas, ces personnes utilisent également des cache-nez pour tromper la vigilance des usagers. Cependant, cette situation pour ce qui est des couples mariés, qui relève de l'ignominie, détruit et affecte considérablement la société tchadienne.



Il est regrettable de voir une femme, ou un homme marié, s'adonner à une telle pratique dans une société comme la nôtre et qui peine à décoller. Ce phénomène qui se veut différent de la prostitution, entraîne les conjoints dans une perdition totale, leur prive d'un respect et d'une considération importante.



Tout conjoint qui se cache derrière un masque, pour entretenir une relation extra-conjugale, expose l'auteur à tout type de risques. Les couples mariés qui s'adonnent à cette pratique sont invités à s'abstenir de tout comportement qui puisse compromettre leur relation conjugale.