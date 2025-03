Tchad : à N'Djamena, les mosquées ciblées par des voleurs de chaussures

En pleine période de Ramadan, un phénomène insolite et préoccupant attire l’attention dans les mosquées de N’Djamena : le vol de chaussures devient un pratique courante, exacerbé par la pauvreté et le manque d’emplois dans la capitale tchadienne.



Les voleurs, souvent équipés de vieilles chaussures, assistent aux prières pour ne pas éveiller de soupçons. À la fin de la prière, ils se hâtent de sortir les premiers et sélectionnent des chaussures de valeur pour s’enfuir.



Avant-hier, à la mosquée Abouna Adam de Diguel, quatre paires de chaussures ont été dérobées pendant la prière de Taraweeh. La situation est également alarmante à la mosquée Oumar Ibn Khatab de N’Djari, où les habitants rapportent des vols quotidiens.



Dans le même quartier, à la mosquée Bleu de Boulama-Tom, un jeune de 18 ans a été arrêté après avoir volé deux paires de chaussures d’une valeur estimée entre 2500 et 3000 FCFA. Face à cette recrudescence des vols, des leaders religieux, en particulier les imams, sont encouragés à sensibiliser la jeunesse en s’appuyant sur les enseignements du Coran et des Hadiths.



Ils pourraient lancer des campagnes pour rappeler l’importance des valeurs morales, de la solidarité et du respect dans les lieux de culte. Ce phénomène, bien que paraissant anodin, reflète une détérioration des conditions de vie, et une perte de repères éthiques dans certains milieux.



Il rappelle l’urgence de mettre en place des solutions pour lutter contre le chômage et la pauvreté, principales causes de ces comportements déviants.



Alors que le Ramadan est une période dédiée à la spiritualité et à l’entraide, ces incidents mettent en lumière le poids des difficultés économiques sur la société tchadienne. Pour contrer ce problème, une collaboration entre autorités religieuses, familles et communautés semble essentielle.