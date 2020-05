Tchad : à N'Djamena, près de 100.000 ménages vont bénéficier d'un kit alimentaire

Plus de 150 sacs de riz, sucre, haricot, et des bidons d'huile, ont été remis jeudi après-midi aux personnes vulnérables, habitants autour du centre de santé de la léproserie d'Habéna.



Au centre de cette action, l'ONASA, le ministère de la Femme, de la Petite enfance et de la Solidarité nationale et la mairie.



Par ce geste, le directeur général de l'ONASA, Asseid Gamar Sileck, se ravit de la mobilisation et de l'assistance : "Cette distribution de l'aide alimentaire aux ménages les plus vulnérables s'inscrit dans la droite ligne de la politique du président de la République afin de permettre au pays de faire face à cette crise sanitaire."



Présente également à cette cérémonie, la ministre de la Femme, de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, Dr. Djalal Khalil Ardjoun, justifie le choix de ce lieu : "Le choix du site des lépreux pour le lancement officiel de la distribution n'est pas le fait du hasard. Ce virus ne fait pas de distinction entre pauvres et riches, c'est une catégorie des personnes où leur système de santé est précaire. Elle se trouve ainsi exposée."



La ministre précise à la population vulnérable ciblée que chacun aura son kit. Toujours selon la ministre, ce vaste plan social permettra au pays de faire face à la crise sanitaire. Il consiste à soulager un tant soit peu la souffrance de ces populations sur l'ensemble du territoire.



Pour la commune de N'Djamena, environ 100.000 ménages sont ciblés et recevront un kit alimentaire qui est composé de céréales, légumineuses, huile et sucre.



Des dispositions seront prises avec les autorités provinciales pour cette même opération.