Tchad : à N’Djamena, une maison avant le mariage est une option difficile

L’achat d’un bien immobilier avant le mariage soulève de nombreuses questions dans le milieu social de la jeunesse. La situation financière des jeunes permet-elle à chacun d’eux de se construire une maison avant de se marier ?



La population totale au Tchad était estimée à 18,3 millions de personnes en 2023, selon les dernières données du recensement et les projections de Trading Economics. La proportion des jeunes est de 75%, cependant, le taux de chômage des jeunes diplômés sans emploi est estimé à plus de 60%. Et ceci face à la hausse des prix qui ne cesse de frapper le peuple tchadien depuis quelques années.



À cela s'ajoute le coût du mariage. Raison pour laquelle, la construction d’une maison avant le mariage semble être une montagne à gravir pour la jeunesse. Beaucoup d'entre eux préparent la cérémonie de leur mariage dans une maison en location.



Pour Abba Saleh Alifa, " autrefois, c'est les parents qui assuraient la parcelle à leur progéniture, souvent à l'âge de 18 ans. Le jeune garçon quitte la maison familiale pour avoir sa propre maison. Aujourd'hui, il est impossible d'avoir une chambre à seule", déplore -t-il. Il est à noter que construire une maison avant le mariage, garantit un tel projet d'union.



Pour espérer une solution à cette situation, il faut créer plus d'opportunités d'emplois aux jeunes, et réduire le prix de la dot, de terrain et de matériaux de construction, pour encourager les jeunes à avoir leur immobilier avant de fonder une famille.