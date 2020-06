Tchad : à Oum Hadjer, une mission de la CNPS auprès des prestataires

Une mission de l'agence d'Ati de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) a procédé samedi à la distribution des livres d'assurance à Oum Hadjer, dans le département du Batha Est, en présence du maire 2ème adjoint et des conseils municipaux présents à cette occasion.



Le maire 2ème adjoint de la commune d'Oum Hadjer a souhaité la bienvenue à la délégation de la CNPS dans la localité.



Il y a eu quelques échanges avec les employés de la commune sur la sécurité sociale et l'ouverture des droits aux prestations sociales auprès de la CNPS.



Les participants ont évoqué le retard de paiement des prestations familiales. Le chef d'agence de la CNPS au Batha, Tahir Abdoulaye Ali, a indiqué avoir pris note des doléances des uns et autres.



"Compte tenu des mesures barrières instaurées par le gouvernement pour stopper la propagation de la pandémie de Covid-19, nos services ont eu un ralentissement dans le traitement de dossier, faute de service minimum", a-t-il expliqué.



Tahir Abdoulaye Ali a demandé à tous les assurés sociaux d'ouvrir un compte bancaire afin de faciliter le paiement des prestations.