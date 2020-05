Tchad : à Pala, journalistes et communicateurs à l'action pour la sensibilisation

En prélude à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai, le comité d'action des journalistes et communicateurs de la province du Mayo Kebbi Ouest a mené une campagne de sensibilisation contre le coronavirus dans le chef-lieu du canton Pala-Erde.



Ils sont une dizaine d'hommes de médias à être descendus samedi matin à partir de 8h30 chez le chef de canton de Pala-Erde, Djouafri Irbour Sylvain. C'est avec beaucoup de joie qu'ils ont été accueillis.



Le chef de canton a exhorté à intensifier la sensibilisation dans les différents villages car les hommes de la presse ont un langage facile et ils sont mieux écoutés.



L'objectif est d'exhorter la population de Erde à respecter les mesures barrières recommandées par le gouvernement contre le Covid-19. Tel qu'interdire les enfants de se rassembler sur les airs de jeux, éviter les regroupements autour des puits, et procéder à des enterrements sans être nombreux.



Après avoir véhiculé les différents messages, ces derniers ont installé quatre kits de lavage de mains. Précisément devant le domicile du chef de canton ainsi que ceux du chef de terre, des responsables de l'église et de la mosquée de Erde qui sont restés fermés.



Pour le président du comité d'action des journalistes et communicateurs du Mayo Kebbi Ouest, Thomas Rouzoumka, c'est chaque année que des activités sont menées afin de rendre vivant la Journée mondiale de la liberté de la presse.



Avec le contexte actuel, il faut sauver des vies en sensibilisant les populations rurales dans leurs langues maternelles, dit-il. Ainsi, les sensibilisations se sont déroulés dans les différentes langues de la zone.



Par respect des décisions gouvernementales, il n'y a pas de matchs de football et d'autres manifestations de joie cette année à Pala.