Tchad : à Pala, le comité de nutrition et d'alimentation a désormais son point focal

Le tout premier point focal du comité de nutrition et d'alimentation du Mayo Kebbi Ouest a été installé jeudi à Pala. Il s'agit de Kallah Boukar Ousmane.



Le secrétaire général du Mayo Kebbi Ouest, Yacoub Barka, a officié la cérémonie en présence des délégués et chefs de services déconcentrés de l'État.



Yacoub Barka a exhorté le nouveau point focal a user de son professionnalisme afin de faire réussir le secteur.



Pour Yacoub Barka, c'est en travaillant en synergie avec les autres que le domaine de la nutrition et de l'alimentation peut contribuer au bien-être sociale de la population du Mayo Kebbi Ouest et de tout le Tchad.



Le secrétaire général provincial a indiqué que le rôle du comité de nutrition et d'alimentation constitue l'une des priorités des autorités.



Le tout nouveau et premier point focal du comité provincial de nutrition et d'alimentation a affirmé que son rôle consiste à produire des denrées alimentaires en quantité et en qualité de façon pérenne, à réduire la mortalité et la morbidité infantile et néonatale liée à la malnutrition et promouvoir des comportements alimentaires et nutritionnels adéquat pour la population.



Mesurant l'immensité des tâches attendues, Kallah Boukar Ousmane a souligné que son secteur joue un rôle important dans la vie de la population. Il entend réussir sa mission grâce à ses collaborateurs.