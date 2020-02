Tchad : à Pala, les citoyens invités à s'intéresser à la gestion de la chose publique

Le pool de Pala du projet "Ma voix compte 2" sensibilise la population de la ville sur la participation effective du citoyen à la gestion de la chose publique qui est un gage de paix et de développement durable. En 2012, quelques grandes villes du Tchad ont pu élire pour la première fois leurs conseils communaux parmi lesquelles la ville de Pala.



Selon Fape Samdang, responsable du pool de Pala du projet "Ma voix compte 2", la participation citoyenne nécessite de chacun (élus communaux, société civile et organisations de base) l’exercice d'un rôle. L’exclusion des acteurs de la gestion de la chose publique peut conduire à un désintéressement de la population pour la « chose politique » ; ce qui se manifeste entre autres par le refus d’exercer son droit de vote, un manque de considération de la classe politique dans son ensemble, et des soulèvements populaires, explique-t-il au public.



Il poursuit son allocution en disant qu’à travers une démarche expérimentale, le partage des informations et la promotion d’une participation réelle de tous les acteurs au processus de développement local est plus que nécessaire.