Tchad : à Pala, un député s'investit dans la lutte contre le Covid-19

Dans le cadre de l'élan de solidarité en faveur du comité de veille et de sécurité sanitaire du Mayo Kebbi Ouest pour la lutte contre le coronavirus, les dons se poursuivent en faveur des couches vulnérables.



Le député de la circonscription du Mayo Dallah, Tchindebbe Lama, a fait un don ce matin à Pala. Ce geste vient s'ajouter aux autres dons reçus par ladite cellule.



Selon le député Tchindebbe Lama, en plus du défi sécuritaire auquel le Tchad fait face, le coronavirus impose sa loi aux tchadiens en faisant des victimes et en bloquant les activités.



Pour lui, si au départ des citoyens n'ont pas cru aux dangers du Covid-19, l'heure n'est plus à l'illusion mais plutôt à une prise de conscience, car le phénomène est devenu très sérieux avec au moins 27 morts et plus de 250 cas enregistrés depuis le 19 mars.



L'élu Tchindebbe Lama indique que son geste citoyen à un double titre, premièrement en tant qu'élite et natif de la province, et deuxièmement par devoir de redevabilité aux citoyen qui l'ont élu député à l'Assemblée nationale du Tchad.



Cet appui symbolique est constitué de 18 cartons de détergents, 18 cartons de savon et des palettes de gels hydroalcooliques ainsi que des gants.



Après la réception de ce don, le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou, l'a exhorté à s'investir pour sensibiliser les populations locales à travers les médias locaux car il est l'enfant du terroir.