Tchad : à Sarh, atelier d'information sur les risques et conséquences des maladies infantiles

Dans le cadre d’une initiative visant à renforcer la prévention des maladies infantiles dans la province du Moyen-Chari, l'Organisation Action pour la protection des droits de l’Enfant (APDE), en partenariat avec le ministère de la Santé publique, a organisé ce 06 novembre 2024 dans les locaux du Palais des arts et de la culture Ngarta Tombalbaye de Sarh, un atelier d’information et d'échange sur les risques et conséquences des maladies respiratoires, de la diarrhée du paludisme chez les enfants de 0 à 5ans, à l’intention des différentes couches socioprofessionnelles de la province du Moyen-Chari.



Cet événement qui a réuni les autorités locales, acteurs de la santé, ONG, et membres de la société civile, a pour objectif d’informer les acteurs locaux des bienfaits des vaccins PCV et antirotavirus. Et deuxièmement, de mobiliser les différents acteurs pour un plaidoyer en vue d’assurer l’introduction rapide et efficace de ces vaccins dans le calendrier vaccinal national, notamment dans la province du Moyen-Chari, où l'accès aux soins reste un défi.



Le délégué sanitaire de la province du Moyen-Chari, a notifié que ces vaccins sont des instruments essentiels pour sauver des vies. Il a précisé que l’introduction du vaccin PCV et du vaccin antirotavirus dans notre pays, et plus particulièrement dans la province du Moyen-Chari, marquera un tournant dans la réduction de la mortalité infantile.



Le représentant du ministère de la Santé publique, a détaillé les enjeux liés à l'introduction des nouveaux vaccins, expliquant leur importance dans la lutte contre les maladies infantiles, qui continuent de toucher de manière disproportionnée, les enfants de moins de cinq ans, dans la province du Moyen-Chari.



Le préfet du département du Barh-Kôh, Oumar Ali Nanina, a souligné l'importance de l'engagement de tous les acteurs locaux, y compris les leaders communautaires, les associations de parents d’élèves, les autorités administratives et les travailleurs de la santé, pour garantir l'adhésion à cette nouvelle politique vaccinale.



« Il est crucial que chaque parent, chaque famille, comprenne que la vaccination est la clé pour protéger nos enfants contre des maladies graves qui sont évitables. Nous devons sensibiliser nos communautés, en particulier dans les zones rurales, pour que personne ne soit laissé de côté », a déclaré le préfet du département du Barh-Kôh, Oumar Ali Nanina.



Des échanges ont suivi entre les participants, qui ont soulevé des questions sur les défis à surmonter pour assurer une couverture vaccinale effective dans les zones reculées.



Parmi les principales préoccupations évoquées, figuraient la disponibilité des vaccins dans les centres de santé, la formation continue du personnel médical, et la sensibilisation des communautés à l’importance de la vaccination.



Les participants ont aussi abordé la nécessité de renforcer la logistique de distribution des vaccins, d'améliorer l’accès aux soins dans les zones les plus isolées, et de garantir la sensibilisation continue des populations.