Tchad : à Sarh, la Foire de l’Emploi est un tremplin pour l’avenir des jeunes du Moyen-Chari

Il souffle un vent d’espoir et de renouveau pour la jeunesse locale, à Sarh. En effet, ce mercredi 11 juin 2025, le Réseau des Acteurs du Marché de l’Emploi (RAME) a lancé, dans l’enceinte du centre artisanal de Sarh, la deuxième édition de la Foire de l’Emploi, un événement devenu un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui aspirent à une insertion professionnelle durable.



Placée sous le thème, « L’employabilité des jeunes dans la province du Moyen-Chari : Opportunités et défis », cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet national « Jeunesse vers l’emploi durable ».



Elle vise à rapprocher efficacement les jeunes étudiants, diplômés sans emploi, porteurs de projets, des entreprises, institutions, incubateurs et acteurs économiques du territoire. Pendant trois jours d’activités intenses, le centre artisanal va vibrer au rythme de conférences-débats, panels thématiques, ateliers de renforcement de capacités, formations express, et stands d’exposition interactifs.



Chaque activité est pensée pour outiller, orienter et dynamiser les jeunes participants en quête de solutions concrètes à leur insertion professionnelle. Mais la foire ne se limite pas à l’information : elle agit. Grâce à la présence de recruteurs locaux, de coaches professionnels, d'organismes de financement et d’entreprises à la recherche de talents, les jeunes peuvent postuler à des stages, des emplois directs ou encore exposer leurs projets d’entreprise naissants.



Pour Reuonodji Gabriel, coordinateur régional du projet, cette initiative marque un tournant : « Cette foire n’est pas qu’un événement ponctuel. Elle est un appel à l’engagement collectif. Les jeunes ont des idées, du potentiel. Il faut juste leur donner les outils et l’espace pour s’exprimer, se former et entreprendre. »



Un message relayé avec insistance par Djasngue Bienvenu, conseiller économique représentant du gouvernorat, qui appelle à une réforme structurelle de la formation : « Le temps est venu d’adapter nos formations aux réalités locales. L’entrepreneuriat doit devenir un réflexe, une culture, et non un choix par défaut. »



La foire bénéficie du soutien actif de nombreuses associations de jeunes, structures de microfinances, incubateurs et partenaires techniques, tous mobilisés pour créer un véritable écosystème de l’emploi local. Les participants, venus de différents arrondissements de la ville de Sarh, saluent unanimement la pertinence de l’événement. Pour certains, c’est la première opportunité de dialogue direct avec un employeur ou un investisseur.



Pour d’autres, c’est l’occasion de se réinventer. En somme, cette Foire de l’Emploi à Sarh n’est pas un simple événement, mais une promesse : celle d’un avenir professionnel à construire, ici et maintenant, avec les forces vives de la province.