Tchad : à Tarangara, deux sous-préfets s’unissent pour bâtir la paix et renforcer la cohésion sociale

Le mercredi 9 juillet 2025, le village de Tarangara, dans la sous-préfecture de Baltoubaye, département du Lac-Iro, a servi de cadre à une rencontre élargie. Bichara Gali Takya, sous-préfet de Baltoubaye, et Douhassem Gédéon, sous-préfet de Bohobé se sont réunis autour d’un objectif commun : sensibiliser les communautés locales à la paix, au vivre-ensemble et à la prévention des conflits, notamment entre éleveurs et agriculteurs.



Le sous-préfet de Bohobé, Douhassem Gédéon, a insisté sur la nécessité du respect mutuel et de la cohésion sociale. Il a exhorté les habitants à cultiver la tolérance et à éviter les actes pouvant nuire à l’unité communautaire. S’adressant aux parents, il a également rappelé l’importance de l’éducation des enfants et les a encouragés à bien préparer la rentrée scolaire 2025-2026. « Une jeunesse bien formée est la meilleure garantie d’un avenir pacifique et prospère », a-t-il déclaré.



Le sous-préfet de Baltoubaye, Bichara Gali Takya, a salué cette initiative conjointe, qu’il juge louable et salutaire. Pour lui, la paix ne peut s’installer durablement sans une étroite collaboration entre les populations, les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité. Il a appelé les citoyens à signaler les fauteurs de troubles, et à s’impliquer activement dans la préservation de la sécurité locale.



« La sécurité est l’affaire de tous. Elle commence par une communication franche et ouverte avec les autorités », a-t-il souligné. Présent également à cette rencontre, le commandant du régiment de Tarangara, Haroun Ali Mahamat, a mis l’accent sur la crise éducative dans les deux sous-préfectures. Il a rappelé que les difficultés actuelles sont en grande partie liées à un déficit d’éducation.



Cette initiative a été bien accueillie par la population de Tarangara. Plusieurs habitants ont exprimé leur satisfaction, soulignant qu’il s’agissait d’un événement sans précédent dans le département du Lac-Iro. La collaboration entre deux sous-préfets sur des questions aussi cruciales que la paix et le développement local a été saluée comme un signal fort en faveur d’un changement positif.